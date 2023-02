Pablo Neruda è stato avvelenato?

(Di mercoledì 15 febbraio 2023) I risultati ufficiali sono attesi per oggi, ma la famiglia del poeta cileno ha anticipato l'esito che confermerebbe l'ipotesi dell'avvelenamento.è morto 12 giorni dopo il golpe del generale Pinochet

Una nuova perizia sulle spoglie mortaliprova che il grande poeta cileno, morto il 23 agosto 1973 nella clinica Santa María di Santiago del Cile, fu avvelenato dodici giorni dopo il colpo di Stato militare del generale Augusto ...non sarebbe morto di tumore alla prostata come per anni è stato detto, ma qualcuno gli avrebbe somministrato un batterio altamente tossico: il clostridium botolinum . Dopo 50 anni dalla ...

Cile, il mistero della morte di Pablo Neruda: «Fu avvelenato». I nuovi esami confermano la versione della famiglia del ... Open

Pablo Neruda fu avvelenato. I risultati della perizia sul corpo AGI - Agenzia Italia

"Pablo Neruda fu avvelenato con il botulino". Il nipote del poeta anticipa i risultati dell'inchiesta la Repubblica

«Pablo Neruda fu assassinato da agenti dello Stato cileno»: le parole del nipote (e i dubbi che restano) Corriere della Sera

Pablo Neruda morì avvelenato: il nipote svela l'esito delle ultime indagini L'HuffPost

(Farodiroma) Le ulteriori analisi effettuate da un pool internazionale di esperti sui resti del poeta cileno Pablo Neruda hanno confermato la presenza di una tossina che ne avrebbe causato la morte il ...Pablo Neruda è stato ucciso. Il corpo del “poeta del corpo” ha parlato. A quasi 50 anni dalla sua morte è tutto chiarito. “C’era una comunicazione fra sconosciuto e sconosciuto, c’era un’esigenza, una ...