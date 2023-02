Outlander | Sinéad O' Connor esegue The Skye Boat Song per la stagione 7

Leggi su movieplayer

(Di mercoledì 15 febbraio 2023) E'O'ad eseguire la sigla di apertura della7 diche arriverà sul piccolo schermo questa estate con i nuovi episodi, prima di concludersi con l'ottava. La sigla di apertura della7 di, che arriverà in anteprima questa estate, sarà cantata daO'. Il nuovo adattamento del tema musicale accompagnerà quindi i fan attraverso i prossimi episodi dello show. "Siamo onorati di avere Sinead O'che'The'. La sua interpretazione è, per me, un promemoria di tutto ciò che c'è di bello in. Ha talento oltre misura. La sua è una voce che ...