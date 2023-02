OROSCOPO Oroscopo del giorno Giovedì 16 Febbraio 2023

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 15 febbraio 2023)delMercoledì 15quotidiano: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci.di oggi Ariete Ti sentirai spinto a rischiare, ad osare con progetti o altre cose che fino ad ora non ti eri avvicinato per prudenza. Ma sebbene quest’anno vi proteggano ottimi influssi planetari, dovete però stare attenti perché oggi Saturno sarà molto potente e le cose potrebbero non andarvi bene. (Image credit: it.depositphotos.com)di oggi Toro Le questioni di cuore continueranno a causarti preoccupazioni o, se del caso, sarai tu a doverti preoccupare per uno ...