Oroscopo 15 febbraio 2023

Leggi su periodicodaily

(Di mercoledì 15 febbraio 2023) Venere e Nettuno si incontrano in Pesci alle 7:25, ispirando un’atmosfera estrosamente romantica! La Luna in Sagittario si trova in quadratura con Nettuno in Pesci alle 14:06 e con Venere in Pesci alle 14:43, trovandoci a prendere decisioni su ciò che desideriamo veramente. Questo può essere un processo confuso, quindi non abbiate fretta e prendetevi