Proseguono le operazioni di spegnimento del grosso incendio divampato ieri sera da un tetto di uno stabile di via Piacenza, nel quartiere Massana di Genova . Sono 90 le persone sfollate. Un vigile del ......- Il mondo del calcio inper quelle che sono le condizioni di Laurent Blanc . L'ex giocatore e ora allenatore del Lione è stato ricoverato d'urgenza per una polmonite nelle ultime. ...

Ore di apprensione a Genova, incendio sul tetto di uno stabile: 90 sfollati FOTO Gazzetta del Sud

Ore di apprensione per Alberto Zaccheroni: è ricoverato in rianimazione RaiNews

Zaccheroni, apprensione dopo una caduta: è in rianimazione Footballnews24.it

Paura per Alberto Zaccheroni: il tecnico è in terapia intensiva dopo una caduta Newsby

Atalanta, apprensione per Hateboer: esami clinici nelle prossime ore Fantacalcio ®

Una storia a lieto fine, ma che ha ancora tanti punti oscuri da chiarire. Fine settimana di apprensione per una famiglia di Avellino che per oltre 24 ore non avuto notizie della propria figlia 17enne.Infine, il volo in ospedale, ad Ancona. Entrambi stanno bene. Così, dopo ore di apprensione in tutto il comprensorio di Apiro-Matelica-San Severino, la disavventura si è conclusa - per fortuna - nel ...