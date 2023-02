Orazio Schillaci | In 10 anni 10mila medici hanno lasciato l' Italia

(Di mercoledì 15 febbraio 2023) commentaspiega che 'in dieci, dal 2005 al 2015, oltrel'per lavorare all'estero'. Il ministro della Salute lo definisce 'un esodo di capitale ...

commentaspiega che 'in dieci anni, dal 2005 al 2015, oltre 10mila medici hanno lasciato l'Italia per lavorare all'estero'. Il ministro della Salute lo definisce 'un esodo di capitale umano ...Gli studenti ammessi alla Facoltà di Medicina aumenteranno e ci saranno dunque più posti per entrare. L'annuncio arriva direttamente dal ministro della Salute,, che è intervenuto all'inaugurazione dell'Anno Accademico dell'Università Cattolica di Roma . Roma, l'Università Cattolica inaugura l'Anno Accademico Covid,: 'Mascherine ...

"Solo fino a due o tre anni fa venivano ammessi per ciascun anno tra gli 8.000 e i 10.000 studenti alla Facoltà di Medicina. Eppure già dieci anni fa la Conferenza dei Presidi della Facoltà di medicin ...Il ministro della Salute Orazio Schillaci è intervenuto all’inaugurazione dell’Anno Accademico dell’Università Cattolica di Roma dove ha annunciato che si sta andando verso un ampliamento dei posti di ...