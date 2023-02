Olimpia Milano-Brescia stasera in tv | canale | orario e diretta streaming Final Eight Coppa Italia A1 2023 basket

Leggi su sportface

(Di mercoledì 15 febbraio 2023) Il, l’e le indicazioni per vedere intv, sfida valida per i quarti die dellediA1di. Derby lombardo che apre il torneo: si gioca su gara secca, quindi, nonostante i meneghini rimangano ampiamente favoriti, tutto è ancora da scrivere. Infatti, gli uomini di coach Magro cercheranno di sfruttare questo match per dare una scossa a questo inizio didavvero negativo. La palla a due è fissata alle ore 18:00 di mercoledì 15 febbraio sul parquet del Pala Alpitour di Torino. Di seguito, le informazioni per seguire in...