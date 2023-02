Ohio | treno con sostanze chimiche brucia da giorni nello stesso posto di ' Rumore bianco'

Le comparse locali che parteciparono alle riprese del film 'White Noise' stanno oggi vivendo nella realtà quanto recitato nella pellicola di ...Da oltre una settimana, a Palestine, in, unpieno di sostanze chimiche sta bruciando e i residenti temono per le conseguenze tossiche della densa nuvola di fumo nero che li minaccia. La notizia è stata tenuta sotto silenzio dalle ...

Ohio, catastrofe ambientale dopo il deragliamento di un treno merci carico di sostanze tossiche TGCOM

Il deragliamento di un treno in Ohio continua a preoccupare i residenti Il Post

Erin Brockovich sfida la Casa Bianca: "Azione contro i danni provocati dal treno tossico deragliato in Ohio" la Repubblica

Usa, in Ohio treno esplode rilasciando sostanze tossiche: si teme disastro ambientale Sky Tg24

Ohio, esplode treno e rilascia sostanze tossiche: si teme disastro ambientale TeleAmbiente TV

Roma, 15 feb. (askanews) - Da oltre una settimana, a Palestine, in Ohio, un treno pieno di sostanze chimiche sta bruciando e i residenti temono per le conseguenze tossiche della densa nuvola di fumo ...East Palestine, Ohio (afp) Era una sera molto fredda il 3 febbraio scorso, quando un treno è deragliato a East Palestine, in Ohio, un villaggio di circa cinquemila abitanti 50 miglia a nord-ovest di ...