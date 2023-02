NWA | Annunciato un torneo per incoronare la prima detentrice del Women TV Championship

(Di mercoledì 15 febbraio 2023) La NWA hagrandi novità per la divisione femminile lo scorso luglio, con la creazione di un nuovo titolo: NWATV. Nessuna news da allora, fino ad oggi quando con un annuncio speciale durante l’ultimo episodio di NWA Powerrr, la federazione ha decretato il primo incontro di unperlacampionessa. Una nuova opportunità del la divisione femminile Il Titolo Televisivo femminile, proprio come la controparte maschile, avrà la regola del “Lucky 7”. Dopo sette difese consecutive del titolo televisivo, con vittoria o pareggio, la campionessa si guadagnerà l’opportunità di sfidare la NWA’s World Champion. Gli incontri di qualificazione e ilsi svolgeranno nelle prossime settimane, ...

EC3 ha firmato un contratto con la NWA, l’annuncio è arrivato durante l’ultimo evento in pay per view della promotion, Nuff Said. La National Wrestling Alliance ha rubato la scena ieri sera con il suo ...Finisce la Control Your Narrative. La NWA, ieri notte durante il pre-show di Nuff Said, ha ufficializzato l’ingaggio dell’ex Impact e WWE EC3. E’ stato inoltre annunciato che “porterà con se” la ...