Nuovo San Siro | Sala | «L’area Snai sarebbe una buona soluzione»

(Di mercoledì 15 febbraio 2023) Le parole di Giuseppe, sindaco di Milano, in merito al possibilestadio di Milan ed Inter. I dettagli Il sindaco di Milano Giuseppeha parlato all’Ansa dello sviluppo del progetto per ilstadio di Milan ed Inter. PAROLE – «Non ho avuto comunicazione ufficiale dalla società. Ho letto anche io e sto sentendo. A me interessa una cosa, che Sanrimanga a Milano. Per questo obiettivo sto lavorando da tanto tempo. Quindi potrebbe anche essere una, ma onestamente non ne so ancora nulla.A condizione che sia a Milano per me va sempre bene. Incontro con Cardinale del Milan? Non ancora, però da quello che mi dicono tornerà presto. Ci sarà l’occasione per confrontarci, magari anche su questa ipotesi». L'articolo proviene da Calcio ...

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo Lana Del Rey ha fatto il regalo diValentino ai suoi fan svelando ilsingolo A&W . Il brano è incluso nell' album Did you know that there's a tunnel under Ocean Blvd, che è previsto in uscita il prossimo 24 marzo . Tra le ...Il primo tra questi è stato ilportacolori dell'Aston Martin: Fernando Alonso . Noto per aver ... Le vere e proprie novità, tuttavia, sono giunte in massa nel giorno diValentino, in occasione ...

Nuovo Stadio, Inter decisa su San Siro: Zhang sorpreso da Scaroni Radio Rossonera

Banksy, il nuovo murale di San Valentino contro la violenza domestica la Repubblica

Nuovo stadio, Milan via Anche l'Inter orientata a lasciare San Siro: c'è un'idea Calciomercato.com

GdS - Nuovo San Siro, standby dal Comune: solo l’incontro sindaco-sovrintendente può dare la svolta Fcinternews.it

Nuovo San Siro, l'Inter cerca il Milan: Zhang chiama Cardinale, ma non c'è risposta Milan News 24

Cna Pensionati: “Persone al centro del nuovo welfare”, nuove proposte per la sanità nell’assemblea interprovinciale - picenotime.it - IT ...“Non ho avuto comunicazione ufficiale dalla società” dell’area. ”Ho letto anche io e sto sentendo. A me interessa una cosa, che San Siro rimanga a Milano. Per questo obiettivo sto lavorando da tanto t ...