Nuovo phishing per l’Agenzia delle Entrate | attenti a questa mail | la truffa è insospettabile

(Di mercoledì 15 febbraio 2023)si sta trovando davanti ad un problema difficile da affrontare: il. Cosa sta accadendo ad uno dei siti più importanti d’Italia? Ogni tanto accade che qualcuno decida di inviarci un messaggio fake per indurci a cliccare su un link dove, al suo interno, ci chiede di inserire le credenziali del conto corrente. Nessun istituto bancario o ente governativo lo farebbe: è unabella e buona quella di cui vi abbiamo appena parlato. E dato che non tutti ci cascano, il prossimo bersaglio ad essere stato colpito è proprio il sito del. Sono più che pericolose – Computermagazine.itDa diverse ore sono giunte diverse segnalazioni che indicano che la piattaforma non funziona e che potrebbe ...

... già nota al mercato, a cui oggi affianca la novità Datto SaaS Defense , unpezzo del puzzle ...e attacchi BEC (Business Email Compromise) che hanno come obiettivo Microsoft Exchange, ......" si parla di, smishing, sms, spoofing, catfishing, e quant'altro " e un obiettivo comune: carpire i dati personali dei malcapitati per accedere al conto corrente o postale. Il...

Ulteriori tentativi di phishing, l’Agenzia invita a non aprire le mail FiscoOggi

Agenzia delle Entrate e phishing: ci risiamo | I vostri dati sono in ... Player.it

Roma, nuova ondata di truffe via email: finte riscossioni e convocazioni giudiziarie Canale Dieci

La truffa viaggia sulla rete: due nuovi modi per spillare soldi e dati ... SerchioInDiretta

Nuovo data breach a MailChimp, compromesso anche l’account di ... Cyber Security 360

Il web e la rete sono ormai il regno delle truffe. Negli ultimi giorni sono due le segnalazioni di nuovi tentativi di phishing e simili. In un caso si parte da un post sponsorizzato. La trama è sempre ...solo nella prima settimana sono stati registrati oltre 2.900 nuovi domini di questo tipo. Di questi circa 1 su 10, in base al contenuto o per via dell’URL sospetto, è risultato potenzialmente ...