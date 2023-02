(Di mercoledì 15 febbraio 2023)mercoledì 15 febbraio (ore 19.30) si gioca, incontro valido per la sesta e ultima giornata della fase a gironi della2022-di. Si tratta del big match del gruppo C, lo scontro diretto decisivo tra le due big del raggruppamento: chi vince conquista il primo posto e l’annessa qualificazione diretta ai quarti di finale della massima competizione europea, chi perde dovrà accontentarsi del secondo posto e dovrà passare dai playoff. Entrambe le formazioni hanno vinto quattro partite a testa, ma la corazzata turca ha un punto di vantaggio sulle avversarie. La partita era prevista settimana scorsa nella metropoli anatolica, ma purtroppo il terremoto al confine con la Siria ha ...

Due sfide che per via dell'emergenza, si svolgeranno in Italia e non all'estero: al PalaIgor il ritorno di, all'e - work Arena quello tra Thy Istanbul e Busto ...... cioè al Pala Igor di. Il club precisa di aver dato disponibilità a tale soluzione nel corso dei costruttivi dialoghi avvenuti con la CEV e con il club turco delIstanbul, già nelle ...

Novara-VakifBank Istanbul oggi in tv, Champions League volley femminile 2023: orario, canale, programma, dove vederla in streaming OA Sport

Champions League: al Pala Igor va in scena VakifBank-Novara Corriere dello Sport

Champions League: Mercoledì a Novara la sfida col VakifBank Tuttosport

VakifBank-Novara e Thy-Busto si giocheranno in Italia Corriere dello Sport

Champions League: Anche Vakifbank - Novara si gioca al PalaIgor Volleyball.it

Oggi mercoledì 15 febbraio (ore 19.30) si gioca Novara-VakifBank Istanbul, incontro valido per la sesta e ultima giornata della fase a gironi della Champions League 2022-2023 di volley femminile. Si ...Due sfide che per via dell’emergenza, si svolgeranno in Italia e non all’estero: al PalaIgor il ritorno di VakifBank-Novara, all’e-work Arena quello tra Thy Istanbul e Busto Arsizio.