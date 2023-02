Notai | si rinnova il consiglio bergamasco | “Attività in flessione | preoccupati per il futuro”

(Di mercoledì 15 febbraio 2023) Si è tenuta mercoledì 15 febbraio all’Auditorium della sede di Confindustria Bergamo, al Kilometro Rosso, l’Assemblea annuale del notariato, che ha proceduto al parziale rinnovo dei componenti delNotarile distrettuale. L’Assemblea, dopo l’intervento del Presidente Maurizio Luraghi e la relazione del Tesoriere Marco Tucci, ha provveduto agli adempimenti elettivi. IlNotarile distrettuale di Bergamo risulta così composto: Maurizio Luraghi, Presidente Marco Lombardo, Segretario Marco Tucci, Tesoriere Carmine Mallardo Fabrizio Pavoni Raffaele Tartaglia Angelo Bigoni Marina Campeggi Giulia Coppola Bottazzi Andrea Mazzoleni Corrado De Rosa Andrea Mazzoleni (classe 1988) e Corrado De Rosa (classe 1986) subentrano ai– in scadenza di mandato – Alberto Maria Ciambella e Pasquale Farinaro. ...

Crt, rinnovo "a tempo" per Quaglia. Lo Russo prepara Ganelli per il ... Lo Spiffero

Villa Carlotta celebra il coraggio del notaio Luzzani IL GIORNO

Aiutò una famiglia ebrea a rifugiarsi in Svizzera, si ricorda Luzzani IL GIORNO

Equo compenso: notai, ripristinato un principio mortificato - Ordini ... Agenzia ANSA

Villa Carlotta celebra il coraggio del notaio comasco Raoul Luzzani ... ComoZero

Venezia rinnova il suo gemellaggio con la città cinese di Suzhou facendo sfilare, il 17 febbraio in Piazza San Marco, le maschere tradizionali del Paese asiatico, arricchendo l'evento con l'esibizione ...spiega l’agenzia in una nota. «Il 2023 - aggiunge il CEO di Mediamilano - è l'anno del cambiamento, l'ennesimo, è l'anno dell'evoluzione che ci proietterà nell'imminente futuro per offrire ai brand ...