Nordio | “Cospito orienta gli anarchici | il 41 bis rimane” Foti | “Il ministro ha spiegato tutto | ora basta”

Leggi su secoloditalia

(Di mercoledì 15 febbraio 2023) “Gli eventi critici hanno indotto a ritenere la pericolosità di Alfredonon solo confermata ma aumentata. E permane la sua capacità dire la galassia anarco-insurrezionalista”. Così ildella Giustizia Carloriferendo alla Camera sul caso. “I suoi appelli non sono ignorati. Ei sono trasformati in un’onda d’urto”, aggiunge il Guardasigilli riportando il parere della procura nazionale antimafia e antiterrorismo.alla Camera:resta pericoloso Tutti i profili di pericolosità del leader anarchico in sciopero della fame contro il 41 bis risultano confermati, chiarisce. Che aggiunge: “Il regime carcerario differenziato ha natura preventiva. Quindi, è sufficiente che sussista il pericolo e non già ...