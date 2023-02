Non fa abbastanza Ambientalisti sul piede di guerra contro Biden

Leggi su ilgiornale

(Di mercoledì 15 febbraio 2023) Erin Brockovich, la nota attivista portata sul grande schermo da Julia Roberts, sfida il presidente Usa. "Step up now!", intervieni ora: questo chiede via Twitter a Joe, dopo l'allarme del treno deragliato nei giorni scorsi in Ohio con un carico di sostanze chimiche tossiche e altamente infiammabili