“Non è la prima volta” Fedez e Rosa Chemical | dopo il bacio a Sanremo la scoperta del gossip

(Di mercoledì 15 febbraio 2023)si è chiuso sabato sera ma le chiacchiere non si fermano, in particolare a tenere banco sono quelle legate aldurante la finale di sabato tra. Unche aveva visto scendere in campo anche la politica con membri del governo pronti a chiedere, spesso senza citare l’accaduto, la testa dei dirigenti Rai e quella di Amadeus. Amadeus che, da parte sua, si era detto pronto ad andarsene qualora l’azienda avesse deciso di accantonarlo. Da parte dierano arrivate spiegazioni sul gesto. Parole che non avevano convinto tutti. Tra quelli meno convinti Caterina Collovati che ha sparato a zero: “Il tema del gender fluid è argomento assai serio. Trattasi di uno stato d’animo che spesso ...

Sesaranno adottate quantole misure necessarie a contrastare la corsa dei costi energetici e delle materie prime e attuata una politica forestale che renda il nostro Paese autonomo nell'...A Milano arriva l'hamburger con farina di grillo Arriva a Milano, per lavolta in Italia, l'hamburger con farina di grillo. Lo propone il ristorante ristorante Pane & ...Acheta domesticus (ma...

Ferrovie, il raddoppio slitta ancora Lavori ultimati non prima del 2025 LA NAZIONE

La prima ministra scozzese Sturgeon si dimette: “Ma non lascio la politica” Agenzia Nova

Nicola Sturgeon si dimetterà da prima ministra della Scozia Il Post

Separazione e divorzio non saranno più come prima, entra in vigore la riforma Cartabia AGI - Agenzia Italia

Joker: Folie à Deux, la prima foto di Lady Gaga e Joaquin Phoenix WIRED Italia

Milan ok ma Brahim Diaz predica calma: 'Non siamo i favoriti. Prima il campionato, poi Londra' Brahim Diaz, centrocampista Milan autore del gol che ha consegnato ai rossoneri la vittoria (1-0) nell'an ...Eliminare completamente i carboidrati (così come i grassi) per esempio non è una buona idea. Abbiamo fatto il punto con la dietista Caterina Cellai “Ho sostituito il pane con le gallette perché sono p ...