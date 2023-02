“Non doveva farmi questo” GF Vip 7 | le lacrime di Antonella dopo la decisione di Donnamaria

Leggi su caffeinamagazine

(Di mercoledì 15 febbraio 2023)Fiordelisi, la delusione è grande. Anche nella casa del GF Vip 7 si festeggia il giorno dell’amore. Non tutte le storie nella casa più spiata d’Italia procedono nel miglior modo. Bene per Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia, ma non altrettanto perFiordelisi ed Edoardo. La gieffina ha manifestato tutto il suo rammarico. La delusione diFiordelisi a San Valentino. Dediche di amore da un lato, ma anche dispiaceri dall’altro. I fan degli Incorvassi si possono ritenere più che soddisfatti nel vedere che tra i due gieffini la relazione continua a procedere nel migliore dei modi, Ma nella dinamica di coppia tra Fiordelisi egli ostacoli sembrano essere all’ordine del giorno. Leggi anche: “Ho visto che facevano”. GF Vip 7,...