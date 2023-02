Non basta la multa per Lukaku | l' Inter valuta una decisione drastica

Questa potrebbeessere l'unica brutta notizia per 'Big Rom', chesta riuscendo a convincere la dirigenza meneghina nemmeno nella partita più importante: quella per il riscatto. Come riportato ...Per questo ho parlato di un Pd a vocazione maggioritaria:sommare partiti, serve un progetto alternativo alla destra che abbia Il gruppo dirigente Praticamente tutto il gruppo dirigente che ...

Stop alle auto a benzina e diesel: l’Europa ha deciso, il no di Meloni non basta EuropaToday

Il flop non basta, sognano la "Cosa rossa": l'eterno ritorno al passato del Pd ilGiornale.it

Amadeus fa il botto su Instagram con Sanremo ma non basta: così Morandi l'ha fregato - Il video Open

Regionali: in Lombardia FdI primo, Lega regge. M5s non basta a Pd Agenzia ANSA

Secondo: «Non esistono privilegiati della Ztl ma persone che anche ... Coglie il dato dell’astensionismo per dire «basta alla liturgia del voto su due giorni e alla chiusura delle scuole, va trovata ...La sintesi non lascia spazio a interpretazioni: dal 2035 sarà vietata la vendita dei veicoli più inquinanti a motore termico (benzina e diesel). Il provvedimento che fa parte del pacchetto Ue sul ...