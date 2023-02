(Di mercoledì 15 febbraio 2023) È tra le prime cause di morte tra i giovani, ma sui giornali arrivano solo i casi di suicidio più eclatanti. Tutti gli altri rimangono il dramma di famiglie, amici, compagni di scuola chiamati a dare un senso a quella vita che non c’è più, e anche alla loro. È quello che sta cercando di fare Giuseppe, psicologo, che da pochi mesi ha perso sua figlia Cecilia

Questo è ciòl'Europa ha promesso. Eabbiamo mantenuto la nostra promessa". "L'Europa sostiene anche le imprese e i lavoratori ucraini,continuano a operare nonostante la guerra. Per ...Ligure, nato nel 1951, un nonno anarchico detto Garibaldigli ha insegnatosiamo uguali non perché siamo tutti servi ma perché siamo tutti signori, da un po' ha scelto di vivere in Romagna. ...

Noi che restiamo Vanity Fair Italia

Ciriani: "Abbiamo vinto noi ma gli alleati hanno tenuto. Ora sarà più facile governare" la Repubblica

Il Sole 24 Ore: “Noi che credevamo nella BPVI e in Veneto Banca” ha raccolto deleghe per iniziativa per preservare il residuo del Fir VicenzaPiù

I film durano troppo o siamo noi che ci annoiamo in fretta Movieplayer

Il Papa: “Dio è vicino” è ciò che “va detto, prima di tutto e in tutto” Avvenire

Dopo le Regionali in Lombardia e Lazio, la maggioranza affronta la questione delle nomine Rai. Senza dimenticare i circa 500 incarichi da assegnare ai vertici delle partecipate. Un dossier che la prem ...quelle che proprio gli adulti ci hanno insegnato da bambini e che abbiamo dimenticato diventando adulti. Spetta quindi al piccolo Principe, eterno bambino, rinfrescarci la memoria. Pubblicato nel 1943 ...