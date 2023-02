Nikita Pelizon | lo staff fa un appello a Sonia Bruganelli | “Aiutaci tu”

(Di mercoledì 15 febbraio 2023) Poichéda mesi è ogni settimana in nomination al GF Vip 7, il suoha fatto una richiesta specifica aBriganelli. L'articolo proviene da Novella 2000.

Domani sera andrà in scena una nuova puntata del GF Vip etorna protagonista. Questo perché il suo nome compare nuovamente tra i Vipponi finiti in nomination . Il pubblico da Casa, infatti, dovrà decidere chi tra, Antonella, Oriana e ...Secondo gli ultimi sondaggi (non ufficiali) Oriana Marzoli avrebbe oltre il 37% delle preferenza, segue a sciacon quasi il 37%. Il malessere di Daniele, vuole lasciare la casa del ...

Gf Vip, Daniele senza freni su Nikita: il gesto ripreso dalle telecamere. Ecco cosa ha fatto leggo.it

Luca Onestini su Nikita Pelizon e Matteo Diamante: Che imbarazzo, pensano che la gente sia scema Fanpage.it

Antonella Fiordelisi e Nikita Pelizon: un'amicizia che fa discutere - Grande Fratello VIP | GFVIP 7 Grande Fratello

Critiche e riflessioni su Nikita Pelizon - Grande Fratello VIP | GFVIP 7 Grande Fratello

Nikita Pelizon del GF soffrirebbe di una malattia neurologica, ecco i dettagli Trend-online.com

Tavassi e Oriana non credono alla sincerità di Nikita e pensano che il suo avvicinamento ad Antonella sia più un'alleanza che un'amicizia ...Nikita, l'appello dello staff a Sonia Bruganelli: "Unica speranza", attesa per la prossima puntata del GF Vip, le richieste all'opinionista.