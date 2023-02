Nikita | l’appello dello staff a Sonia Bruganelli | “Unica speranza”

Leggi su blogtivvu

(Di mercoledì 15 febbraio 2023) Domani sera andrà in scena una nuova puntata del GF Vip ePelizon torna protagonista. Questo perché il suo nome compare nuovamente tra i Vipponi finiti in nomination. Il pubblico da Casa, infatti, dovrà decidere chi tra, Antonella, Oriana e Antonino salvare, decretando il preferito tra i Vipponi finiti al televoto., accorato... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.