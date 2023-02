“Nessuna corruzione” | Berlusconi assolto nel processo Ruby ter | ecco le motivazioni

Leggi su ilprimatonazionale

(Di mercoledì 15 febbraio 2023) Roma, 15 feb –dall’accusa diin atti giudiziari. Silvio, dopo anni, è statonelcosiddettoter. E’ quanto deciso oggi dai magistrati della settima sezione penale del tribunale di Milano. Una sentenza che chiude così il, durato per l’esattezza sei anni. Le accuse La procura di Milano accusava il leader di Forza Italia di aver pagato – nel periodo tra novembre 2011 e la fine del 2015 – ben 10 milioni di euro alle giovani ospiti delle sua residenza di Arcore. Sempre secondo l’accusa,avrebbe sborsato questa enorme cifre per far sì che le ragazze fossero reticenti o mentissero deliberatamente durante i processibis, relativamente alle ...