(Di mercoledì 15 febbraio 2023) ' Pabloè morto per avvelenamento da botulino'. Il 23 agosto 1973 se ne andava il premio Nobel cileno e a quasi cinquant'anni di distanza una nuovasuiconfermerebbe che non si è ...

... l'avvocato Rodolfo Reyes, che ha anticipato idelle analisi effettuate da un pool di ... 'Adesso sappiamo che il Clostridium botulinum non avrebbe dovuto essere presente nelle ossa die ...La famiglia del premio Nobel per la letteratura ha anticipato idelle analisi che dovrebbero essere diffusi ufficialmente il 15 febbraio. Il nipote di, Rodolfo Reyes , ha spiegato: "...

Pablo Neruda fu avvelenato. I risultati della perizia sul corpo AGI - Agenzia Italia

"Pablo Neruda fu avvelenato con botulino", nipote anticipa risultati ... Adnkronos

Neruda, i risultati choc delle analisi sui resti: «Fu assassinato con una tossina da agenti di Pinochet» leggo.it

Malato o ucciso Si alza il velo sulla morte di Pablo Neruda AGI - Agenzia Italia

Neruda avvelenato da Pinochet Si riapre il caso Sky Tg24

che ha anticipato i risultati delle analisi effettuate da un pool di esperti in due laboratori, in Danimarca e Canada. «Adesso sappiamo che il Clostridium botulinum non avrebbe dovuto essere presente ...La famiglia del premio Nobel per la letteratura ha anticipato i risultati delle analisi che dovrebbero essere diffusi ufficialmente il 15 febbraio. Il nipote di Neruda, Rodolfo Reyes, ha spiegato: ...