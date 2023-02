«Nei privé delle discoteche i calciatori si trasformano | lì dentro la caccia è sempre aperta»

Leggi su ilnapolista

(Di mercoledì 15 febbraio 2023) Il presunto stupro di Dani Alves ha aperto una breccia nel (non tanto) segreto mondoper vip. Ha acceso una luce nelle “stanze buie”, idei club che “diventano territorio di”. Lì, attori, celebrità varie, si. “Uno spazio destinato alla privacy che può essere inteso da certi personaggi e gruppi come uno spazio di impunità: nella stanza buia tutto è mio“, scrive El Mundo in un approfondimento su quel sottobosco del divertimento che ha portato al caso Dani Alves. “Li frequentano, attori, cantanti, uomini d’affari e ogni tipo di celebrità – racconta il quotidiano spagnolo – circondati da facilitatori che cercano tutto ciò di cui hanno bisogno per farli sentire a proprio agio. Incluso le donne, siano esse ...