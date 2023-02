“Navi russe con armi nucleari” L’allarme degli 007 | bisogna preoccuparsi?

Leggi su nicolaporro

(Di mercoledì 15 febbraio 2023) Se in Ucraina la guerra prosegue a rilento con l’accerchiamento della città di Bakhmut, ormai da settimane al centro di violenti e sanguinosi scontri tra le forze ucraine e quelle, è il quadro europeo a conoscere fortissime accelerazioni. In particolare, nelle zone del Mar Baltico, da mesi luogo delle più importanti tensioni tra Mosca ed il nostro continente. Prima, a causa della sfiorata crisi diplomatica con il Kaliningrad, quando la Lituania – Paese Nato – decise di bloccare le merci indirizzate verso il territorio della Federazione. Poi, con il sabotaggio dei gasdotti Nord Stream 1 e 2, datato lo scorso 26 settembre. I primi indizi riportavano ad una responsabilità del Cremlino, anche se – col passare delle settimane – numerosi media alternativi hanno posto sul tavolo la tesi di un intervento segreto americano, in particolare della Cia, volto a bloccare del ...