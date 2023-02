Navi nel Mar Baltico e jet posizionati a Nord | le manovre del Cremlino allarmano l’Occidente

(Di mercoledì 15 febbraio 2023) Per la prima volta dalla fine della Guerra Fredda, la Russia ha ricominciato a dispiegare nel Marcon a bordo armi nucleari tattiche, la stessa tipologia di missili che ha minacciato di lanciare sull’Ucraina. Lo ha rilevato il servizio di intelligence norvegese nel suo rapporto annuale. «La parte fondamentale del potenziale nucleare russo è sui sottomarini e sui vascelli di superficie della Flotta del», scrivono gli 007 di Oslo. «Una minaccia particolarmente seria in diversi scenari operativi in cui i Paesi della Nato potrebbero essere coinvolti» e «si prevede che la Russia potenzierà il suo arsenale atomico». Il rapporto è stato diffuso nel giorno della riunione a Bruxelles degli alleati Nato, dove il ministro della Difesa ucraino Oleskii Reznikov ha chiesto l’invio dei caccia e tempi più brevi nella consegna dei ...

