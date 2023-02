Nato | Crosetto “Sfide difficili | serve Alleanza forte e coesa”

Leggi su ildenaro

(Di mercoledì 15 febbraio 2023) BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – “Lo scenario internazionale ci pone di fronte ae problematiche per tutti. E’ necessaria un’e, al contempo, una maggiore cooperazione bilaterale tra Paesi alleati e partner, non solo nel campo militare e nel rapporto tra Forze Armate, ma anche nel settore industriale e tecnologico”. Così il ministro della Difesa, Guido, al termine del Consiglio Atlantico in formato Ministri della Difesa che si è tenuto il 14 e 15 febbraio presso il Quartier Generale della.“Un meeting molto positivo”, ha aggiunto il ministro, commentando le due giornate di lavori che lo hanno visto impeganche in numerosi incontri bilaterali a con i suoi omologhi titolari di ministeri della ...