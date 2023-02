(Di mercoledì 15 febbraio 2023) Molesta i clienti di un, intervengono ie licon un. Nei guai è finito un 36enne irregolare nel territorio nazionale: l’uomo è stato denunciato per minacce a Pubblico Ufficiale, porto di armi od oggetti atti ad offendere e per ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato., molesta i L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

... laureata in lettere, è docente di storia ed italianoin un istituto superiore, in provincia di, anche se per il momento è in congedo temporaneo, per stare vicino a suo padre malato....... conducentealla guida Cronaca [ 01/08/2021 ] Tragedia a Gallipoli: turista 21enne in bici ... via con gli incassi dei ticket Cronaca [ 13/02/2023 ] "Vedie poi canta": Sparviero presenta ...

Napoli, ubriaco molesta i clienti di un supermarket. Denunciato ucraino con un coltello ilmattino.it

Napoli, ubriaco in un supermercato: minaccia i poliziotti con un coltello Teleclubitalia.it

Parcheggiatore ucciso a Napoli, il boss D'Ausilio: Fu errore, killer ... Fanpage.it

Dammi altro da bere: ubriaco, minaccia la moglie. In casa ha anche ... Fanpage.it

Ubriaco scatena il panico in un noto bar e aggredisce i poliziotti NapoliToday

Ieri pomeriggio gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale sono intervenuti in via Nazionale delle Puglie per una segnalazione di una persona molesta nei pressi di un supermercato. I poliziotti, ...NAPOLI – Ieri pomeriggio gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, durante il servizio di controllo del territorio, su disposizione della Centrale Operativa, sono intervenuti in via Nazionale dell ...