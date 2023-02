Napoli | Raspadori salterà Sassuolo e Eintracht CorSport

(Di mercoledì 15 febbraio 2023) Nelsi ferma Giacomo. Ieri l’exha abbandonato prima del termine l’allenamento con la squadra per un risentimento muscolare. Nel report della seduta ilannunciava esami strumentali nei prossimi giorni., secondo quanto scrive il Corriere dello Sport,sicuramente la partita cole quella di Champions contro l’. “Giornata di un infortunio che, sebbene ilnon abbia ancora comunicato l’entità del problema in attesa della trafila delle analisi, lo costringerà tanto per cominciare a disertare il ritorno ae poi quello in Champions a Francoforte”.è uscito dal campo trascinando la gamba: brutto segno. Gli accertamenti ...

... allenatore ed ex compagno di Luciano Spalletti: 'L'infortunio didispiace tantissimo. ... L'abbraccio tra Luciano e Lobotka Testimonia quanto il ragazzo sia importante per il, è la .... Il clima idilliaco che si respira aviene rotto da un infortunio rimediato in allenamento.infatti ha accusato un affaticamento muscolare ed ha abbandonato anzitempo la seduta: il giovane attaccante dele della ...

Sky, Modugno: "Un peccato l'infortunio di Raspadori. Turnover con il Sassuolo Ecco cosa mi aspetto" CalcioNapoli24

Sky, Nosotti: "Peccato per le assenze di Raspadori e Berardi, ma Sassuolo-Napoli sarà una bella gara" CalcioNapoli24

Sassuolo, Dionisi: "Che bello il Napoli! Spero non sia al top, come si marca Osimhen Su Berardi e... Tutto Napoli

Dionisi: 'Fermare il Napoli Dobbiamo sperare che...'. Poi il commento su Raspadori AreaNapoli.it

Se a Napoli Raspadori è in un limbo che tende al paradiso, il suo ex compagno d’attacco in neroverde, Gianluca Scamacca, sta vivendo in Premier League un’annata non semplicissima. Splendori e miserie ...Risentimento muscolare per Giacomo Raspadori che oggi è uscito dal campo di Castel Volturno a metà dell'allenamento del Napoli. Il giocatore azzurro è stato messo a riposo e nei prossimi giorni sarà ...