Napoli: muore dopo aver mangiato sushi – i familiari diffondono un comunicato (Di mercoledì 15 febbraio 2023) Rossella Di Fuorti, 40 anni, è morta giovedì 9 febbraio a Napoli, nella sua casa del quartiere Soccavo, due ore dopo aver mangiato del sushi a pranzo in un noto ristorante della periferia di Napoli. Ha festeggiato il suo quarantesimo compleanno con i familiari e i suoi bambini. Poi il rientro a casa, il vomito, Il Blog di Giò. Leggi su ilblogdigio (Di mercoledì 15 febbraio 2023) Rossella Di Fuorti, 40 anni, è morta giovedì 9 febbraio a, nella sua casa del quartiere Soccavo, due oredela pranzo in un noto ristorante della periferia di. Ha festeggiato il suo quarantesimo compleanno con ie i suoi bambini. Poi il rientro a casa, il vomito, Il Blog di Giò.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Una donna è deceduta in casa il giorno del suo quarantesimo compleanno, dopo avere consumato un pasto in un ristora… - Yogaolic : RT @corrmezzogiorno: #Napoli Anziano in bicicletta muore investito da auto - cronachecampane : A Casalnuovo ciclista muore in un incidente stradale #carabinieri #casalnuovo #incidente #Napoli #succedeoggi - corrmezzogiorno : #Napoli Anziano in bicicletta muore investito da auto - ParliamoDiNews : Napoli, papà muore d’infarto e il figlio prende a pugni due infermieri del pronto soccorso -