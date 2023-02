Napoli | Lobotka e la frecciata alle altre | 'Scudetto? Hanno mollato | pensano solo alla Champions'

Nell'edizione odierna del 'Il Mattino' ha rilasciato una lunga intervista il giocatore delStanislav. Di seguito la seconda parte dell'intervista: Tra due giorni c'è il Sassuolo. La Champions può attendere "Non abbiamo nessuna voglia di pensare già all'Eintracht. Il Sassuolo ...Nell'edizione odierna del 'Il Mattino' ha rilasciato una lunga intervista il giocatore delStanislav. Di seguito la prima parte dell'intervista:, le piacciono questi accostamenti "Certo, sono belli e mi inorgogliscono. Xavi e Iniesta sono due talenti che ho sempre ...

NAPOLI - Solo il tempo conferma o smentisce sensazioni spesso ... Elmas è il manifesto del calcio di Spalletti. Come Lobotka, ha avvertito la fiducia dell’allenatore e ne ha fatto benzina per la ...non siamo ancora blindati. Non è finita con 16 partite ancora da giocare: non sono poche, sono tantissime. Perché potremmo anche perdere prima o poi anche se noi speriamo di non perdere mai più. Noi ...