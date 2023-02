Napoli | la Grimaldi Lines cerca personale | 600 nuovi posti di lavoro

Leggi su teleclubitalia

(Di mercoledì 15 febbraio 2023) Il gruppoha avviato un’importante campagna di assunzione per il proprio. Sono aperte le candidature per la selezione di circa 600 figure per diverse mansioni di bordo in tutte le sezioni – hotel, macchina, e coperta, che entreranno a far parte di equipaggi altamente qualificati impiegati su navi moderne dedicate al trasporto di passeggeri L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.