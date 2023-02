Napoli | infortunio Raspadori | ecco quali gare salterà

Leggi su sbircialanotizia

(Di mercoledì 15 febbraio 2023) (Adnkronos) – Brutte notizie per Luciano Spalletti. Durante l’allenamento di ieri si è fermato Giacomo. Uno stop di natura muscolare per l’attaccante del. Maconseguenze ci saranno in ottica Fantacalcio? A breve si sottoporrà agli esami strumentali, ma intantola sfida da ex col Sassuolo e l’Eintracht in Champions senza dubbio. L’alla coscia sinistra preoccupa Spalletti che ora rischia di perdere un’opzione offensiva in più a gara in corso per le prossimestagionali. Lo stop rischia infatti di essere anche più lungo: l’immagine di lui che lascia il centro sportivo trascinando la gamba non lascia sensazioni positive, tra oggi e domani ne sapremo di più. Annata difficile, quella di, in ...