Napoli-Eintracht Francoforte | corsa al biglietto | già due settori sono sold out!

(Di mercoledì 15 febbraio 2023) Dopo il primo posto nella fase a gironi di Champions League, ildi Luciano Spalletti si prepara a scendere di nuovo in campo per gli ottavi di finale della massima competizione europea. La rivale sorteggiata per gli azzurri è giocherà il 21 febbraio alle 21 e il 15 marzo alla stessa ora. I biglietti per la partita di ritorno allo Stadio Diego Armando Maradonastati messi in vendita a partire dalle 14:00 per tutti i tifosi azzurri. Fino a venerdì sarà bloccato l’accesso ai posti riservati agli abbonati, che posusufruire del diritto di prelazione e di uno sconto del 20% sul prezzo totale dei biglietti. FOTO: Getty Images, tifosiSituazione biglietti su TicketOne Dalle 14:00 di oggi la situazione su TicketOne è critica: file interminabili con oltre 10mila persone in attesa che cercano ...

Più studio l'Eintracht, più mi convinco che il Napoli può fare una grande partita, a patto che sappia gestire senza turn over esagerati, con 3 cambi: Oliveira per Mario Rui, Elmas per Zielinski e ...

La vendita avverrà a partire dalle ore 14:00 di oggi mercoledì 15 febbraio per abbonati, con diritto di prelazione sui propri posti, e non. Tramite comunicato la SSC Napoli ha rilasciato le informazio ...Non fisica ma virtuale. Sul web. Dov'era possibile dalle 14 di mercoledì acquistare il tagliando per la sfida Napoli-Eintracht, ritorno degli ottavi di finale di Champions League in programma il ...