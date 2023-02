Nantes | i convocati per la Juventus | due assenze per Kombouaré

(Di mercoledì 15 febbraio 2023) La lista dei calciatori ufficialmente a disposizione dell’allenatoreper l’andata degli spareggi di Europa League Ilha diramato, attraverso un comunicato sul proprio sito ufficiale la lista deiper la sfida di andata contro la. Assenti per i francesi Ganago, a causa del lutto familiare, e l’attaccante Delort: di seguito la lista completa. Portieri: Descamps, Lafont, Petric.Difensori: Castelletto, Centonze, Corchia, Diaz, Girotto, Pallois, Traore.Centrocampisti: Blas, Chirivella, Doucet, Mollet, Moutoussamy, Sissoko.Attaccanti: Coco, Guessand, Mohamed, Simon. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Uncontro cui il tecnico bianconero potrebbe replicare il tridente visto per la prima volta ... né Bonucci, comunque. Non è invece nella lista Pogba , che ieri è comunque tornato ad ...

Il Nantes ha diramato la lista di giocatori convocati da mister Kombouare per la sfida di domani in casa della Juventus, andata del turno preliminare di Europa League. Assenti Ganago, a causa di un lutto familiare.