Nancy Brilli | chi è l’ex compagno Roy De Vita | “È finita davvero male”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 15 febbraio 2023) Se si parla dinon si può ere di fare cenno agli amori importanti che hanno caratterizzato la sua: l’attrice ha avuto uomini noti e importanti ma uno degli amori che ricorda con maggior rammarico è quello conRoy De. Noto chirurgo estetico, Roy ha amatoper circa 15 anni, poi tutto è finito con grande dolore da parte dell’attrice. La, nelle interviste passate in cui ha raccontato i dettagli di questa relazione, ha ammesso di aver investito molto e di aver provato per Deun amore immenso. È proprio per questo motivo che l’attrice ha rivelato di aver sofferto molto. In un’intervista di qualche tempo fa a Io e Te ha ammesso: “Io non pensavo che sarebbe andata ...