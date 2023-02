MWF | Info & Match annunciati per “Occasione d’Oro”

Leggi su zonawrestling

(Di mercoledì 15 febbraio 2023) Lee iper “”, il prossimo Show della Milan Wrestling Federation in programma Sabato 18 Febbraio a Pero (MI): MWFSabato 18 Febbraio – Pero (MI)Palazzetto dello Sport – Via Papa Giovanni XXIII Inizio Show Ore 20.30 –line Biglietti QUI: -Andres Diamond difende l’MWF Championship contro Karim Brigante;-Dangerous Arrows (AN Knight; Max Peach) difendono gli MWF Tag Team Title contro i BBB (Mirko Mori; Nico Inverardi);-Barba di Sale, Conte Mc Stevenson, Daniel Grip, Kia, Sebastian De Witt e Sigma si affronteranno nell’Elimination ...