Mutuo casa 2023 | tasso medio torna a 10 anni fa Le cifre

Leggi su termometropolitico

(Di mercoledì 15 febbraio 2023): l’impennata registrata negli ultimi mesi prosegue e porta i tassi sui mutui per l’acquisto di un immobile ai livelli di 10fa. Il più recente report dell’Abi – l’Associazione che riunisce gli istituti finanziari italiani – riferisce la crescita delfino al 3,53% a fine gennaio, mezzo punto di percentuale in più rispetto a dicembre 2022. Uno sguardo alle: non si arresta l’impennata dei tassi sui mutui per l’acquisto di nuovi immobili che adesso arrivano a toccare quote che non si raggiungevano da circa un decennio. A rilevarlo l’ultimo report mensile sul tema redatto dell’Abi, l’Associazione che riunisce gli istituti finanziari italiani: il ...