Munizioni | scorte sovietiche e logistica | l’affanno di Kiev e i problemi della Nato

D'altra parte, ha notato il leader della Nato, 'la guerra in Ucraina sta consumando un'enorme quantità die sta esaurendo lealleate'. 'L'attuale tasso di spesa per ledell'...Il nodo delleinfatti resta cruciale: la guerra in Ucraina ne sta consumando 'un'enorme quantità e sta esaurendo lealleate - ha ammesso Stoltenberg in conferenza stampa, ...

Le notizie sulla guerra di mercoledì 15 febbraio, in diretta. Il Ppe «respinge fermamente le dichiarazioni di Berlusconi». Media olandesi: «Tre caccia russi intercettati nei cieli della Polonia» ...L'ultimo aspetto si concentra sul deficit di munizioni. "La guerra in Ucraina ne sta consumando un'enorme quantità - ha osservato ancora Stoltenberg - e sta esaurendo le scorte alleate. L'attuale ...