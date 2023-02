Multa per Nico | Ecco Perché Merita Rispetto

Leggi su justcalcio

(Di mercoledì 15 febbraio 2023) La Fiorentina in viaggio verso Braga, una missione impossibile? La Fiorentina si prepara a vivere una serata di grande tensione, con la missione di cercare di strappare un risultato positivo dal difficile terreno di gioco di Braga. Una sfida che arriva in un momento molto complicato per i viola, con 5 partite senza vittorie tra campionato e Coppa Italia. L’ultimo successo risale a un mese fa, contro la Sampdoria, ma anche l’ultimo match di campionato contro la Juventus ha lasciato l’amaro in bocca a tutti, soprattutto per il gol annullato nel recupero dal VAR. Una sconfitta che ha messo in luce le difficoltà della squadra, ma che può anche essere uno stimolo a ritrovare la strada giusta, soprattutto in vista della competizione europea. In conferenza stampa, il tecVincenzo Italiano ha preparato la squadra al meglio per affrontare la sfida: “Abbiamo studiato ...