Mr Rain | quando i rapinatori pestarono a sangue il papà e il nonno del rapper

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 15 febbraio 2023) Una violenta rapina ha avuto per protagonista la famiglia di Mr., terzo classificato al Festival di Sanremo 2023. I fatti risalgono in realtà al 2013,due malviventi hanno fatto irruzione nel panificio di famiglia armati di pistola. Solo l’intervento dei carabinieri è ruscito a evitare il peggio per ile ildel, all’anagrafe Mattia Balardi, legati con fascette elettriche e pestati per farsi dire dove si trovassero i soldi. I vicini, allarmati dalle urla, hanno chiamato il 112 e in pochi minuti sono arrivati sul posto i militari della stazione di Carpenedolo e quelli di Montichiari (Brescia). Come riporta il Corriere della Sera, uno dei carabinieri è riuscito a entrare da una veranda laterale e poco dopo ha visto i duearmati di pistole. Il ...