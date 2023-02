Commenta per primo Ilha vinto e convinto nell'1 - 0 della gara d'andata degli ottavi di finale di Champions League ... ma anche dal nostro esperto di, l'ex arbitro Massimo Chiesa , arriva ...- Tottenham, bocciatissimo l'arbitro Scharer: il mancato rosso all'argentino Romero pesa tantissimo La Gazzetta dello Sport oggi in edicola boccia pesantemente la direzione di gara dell'...

Milan-Tottenham, rivivi la MOVIOLA: Romero durissimo su Tonali, rischia il rosso | Champions League | Calciomercato ... Calciomercato.com

Milan-Tottenham: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Milan News 24

Moviola Milan-Tottenham 1-0: “Romero da rosso” | Champions League News Pianeta Milan

MOVIOLA | Gli episodi più controversi di Milan-Tottenham Il Milanista

Moviola della Gazzetta in Milan-Tottenham: 4,5 a Scharer, manca un rosso a Romero TUTTO mercato WEB

Il Milan ha vinto e convinto nell'1-0 della gara d'andata degli ... Scharer in campo ha giudicato l'intervento soltanto da giallo, ma anche dal nostro esperto di moviola, l'ex arbitro Massimo Chiesa, ...Quella di ieri è stata una lunga giornata per Gerry Cardinale, culminata con la vittoria del Milan contro il Tottenham in Champions League. Prima della sfida, il numero uno di RedBird è stato negli ...