Mourinho | «Karsdorp? È da dicembre che non esiste un problema»

Leggi su ilnapolista

(Di mercoledì 15 febbraio 2023) Ricktorna ad essere presente nei convocati didopo la partita con il Sassuolo. L’olandese dopo che è stato definito un “traditore” è rimasto alla Roma nonostante le voci che lo volevano lontano dalla capitale. In conferenza stampa, alla vigilia della sfida di Europa League contro il Salisburgo, è stato chiesto il perché del dietrofront eha spiegato il motivo: «Sì, è la prima volta che viene convocato perché in condizione. Dal punto di vista della situazione personale è dache nonun. Ilnasce a Sassuolo con un atteggiamento che non mi è piaciuto e un mio aggettivo troppo pesante. Per voi sembrava tutto finito, per noi non lo era. Abbiamo salvato un rapporto positivo e ci sono state tante bugie di persone ...