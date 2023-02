Mourinho conferma Cristante

Leggi su italiasera

(Di mercoledì 15 febbraio 2023) Il tecnico della Romail centrocampista Bryannella formazione contro il Salisburgo, vista l’importanza della partita e la mancanza di alternative valide. Il giocatore è stato un punto fermo della squadra per tutta la stagione, partecipando a tutte e 30 le partite disputate in tutte le competizioni, dimostrandosi fondamentale in fase difensiva e in impostazione di gioco. Nonostante il possibile riposo con il ritorno di Wijnaldum, il futuro diin giallorosso sembra garantito. Il contratto del giocatore, attualmente in scadenza nel 2024, è già stato rinnovato e l’ufficialità dell’accordo verrà annunciata entro fine stagione, legando il giocatore alla Roma fino al 2027. L'articolo proviene da Italia Sera.