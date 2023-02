Motorola Edge 40 Pro con Snapdragon 8 Gen 2 e 12GB di RAM

(Di mercoledì 15 febbraio 2023) Si vocifera che il prossimo40 Pro arriverà nei mercati occidentali come una versione re-brand del Moto X40, lanciato in Cina lo scorso mese di dicembre. Quest’oggi è trapelato in Rete un prototipo dell’40 Pro eseguito su Geekbench, il che significa che sono stati inseriti online, o più dettagliatamente nel suo database, i primi benchmark. Sappiamo che il prossimo device del produttore statunitense ha ottenuto un punteggio di 1.480 nel test single-core e un punteggio di 4.889 nel test multi-core su Geekbench 5. Molto probabilmente sotto la scocca la scheda madre potrebbe sfruttare il potente processore8 Gen. 2 di Qualcomm abbinato adi RAM, proprio come il Moto X40. Ad ogni modo, il dettaglio tecnico che di solito l’elenco di benchmark fornisce, riguarda il ...

sta preparando il lancio del nuovo smartphone40 Pro sul mercato europeo, come variante del modello Moto X40 lanciato in Cina lo scorso dicembre. Un prototipo del40 Pro sembra essere stato testato su Geekbench, ottenendo un punteggio di 1.480 per il single - core e di 4.889 per il multi - core. La scheda madre "rtwo" sarebbe associata al chipset

Il nuovo midrange con il pennino capacitivo di Motorola, il G Stylus (2023), si mostra online. Sarà un device votato alla produttività.In queste ore è apparso in rete il moniker del nuovo flagship killer di Motorola; si chiamerà Edge+ (2023) e sarà potentissimo.