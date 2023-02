Morto Dario Penne | addio all’indimenticabile voce di Anthony Hopkins ne “Il silenzio degli innocenti” | è stato “il più attore di tutti i doppiatori italiani”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 15 febbraio 2023) È. L’indimenticabiledine Il, come per altre decine di grandi star del cinema e per centinaia di grandi film, aveva 84 anni.“il piùdi”. Solida carriera radiofonica e teatrale prima di diventare agli effetti doppiatore,era nato a Trieste nel 1938, poi si era prima trasferito a Milano dove aveva recitato con Strehler, poi a Firenze sempre recitando a teatro, infine a Roma dove fin dagli anni settanta ha prelaper parti secondarie di ...