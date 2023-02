Morto a 97 anni Shoichiro Toyoda | presidente onorario di Toyota

Bolzano, morto lo studente di 12 anni caduto dal balcone dell'hotel: «Giocavamo a nascondino» Corriere della Sera

È morto il ragazzo di 12 anni precipitato dal balcone di un hotel in Alto Adige mentre era in gita Fanpage.it

Morto a 12 anni dopo essere precipitato dal balcone di un hotel: stava giocando a nascondino Fanpage.it

E' morto a 17 anni il capitano della squadra salvata da una grotta in Thailandia RaiNews

Giocava in cortile, trovato morto a 12 anni il Resto del Carlino

Era rimasto bloccato in una grotta in Thailandia per 18 giorni. Uno dei ragazzi purtroppo è deceduto. Le cause sono ignote. Indaga la polizia.Ultimo saluto a Daniel, il ragazzo di Rho morto in un carcere francese: "Non fu suicidio" Il giovane di vent'anni è stato trovato morto nella sua cella in Francia pochi giorni prima che iniziasse ...