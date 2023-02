Morto a 17 anni uno di calciatori salvati in una grotta allagata in Thailandia nel 2018

Duangpetch Promthep era il capitano dei Wild Boars estratti vivi con il loro allenatore dopo 17 giorni. È deceduto in Gran Bretagna dove frequentava un'accademia ...... in modo che il suo spirito non rimanga intrappolato dove è, secondo le credenze della ... Dodici membri della squadra, di età compresa tra gli 11 e i 16, e il loro allenatore stavano ...

Bolzano, morto lo studente di 12 anni caduto dal balcone dell'hotel: «Giocavamo a nascondino» Corriere della Sera

È morto il ragazzo di 12 anni precipitato dal balcone di un hotel in Alto Adige mentre era in gita Fanpage.it

Morto a 12 anni dopo essere precipitato dal balcone di un hotel: stava giocando a nascondino Fanpage.it

E' morto a 17 anni il capitano della squadra salvata da una grotta in Thailandia RaiNews

Giocava in cortile, trovato morto a 12 anni il Resto del Carlino

Dario Penne, celebre doppiatore italiano, è morto due giorni prima di compiere 85 anni. La notizia della sua morte è stata confermata dalla sua famiglia e dagli amici più stretti. Dario Penne è stato ...We and our partners store and/or access information on a device, such as cookies and process personal data, such as unique identifiers and standard information sent by a device for personalised ads an ...