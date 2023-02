(Di mercoledì 15 febbraio 2023) Il giovane venne trovato senza vita il 3 gennaio del 2019 a Costermano, Verona. Per i medici e gli inquirenti si è tolto la vita impiccandosi. Ma la madre Elisabettafare luce sulla fine ...

Il giovane venne trovato senza vita il 3 gennaio del 2019 a Costermano, Verona. Per i medici e gli inquirenti si è tolto la vita impiccandosi. Ma la madre Elisabetta Casini vuole fare luce sulla fine ...Elisabetta Casini vuol far luce sulla tragica fine del 22enne. Ha denunciato tre amici del figlio per omissione di soccorso

Morte di Lorenzo Casini, chi era il 22enne e perché la mamma vuole nuove indagini LA NAZIONE

MORTE LORENZO DI FABIO: OGGI I FUNERALI, L'AQUILA SI ... Abruzzoweb.it

Savona, politica in lutto per la morte di Lorenzo Ivaldo Il Secolo XIX

Un anno senza Lorenzo, il dolore dei genitori: “La sua morte non è stata una fatalità” CorriereUniv.it

Morte Lorenzo Pio Coronato a Policastro. La madre:"Chi ha assistito ... ondanews

Per sapere tutto quello che Lorenzo Antonucci ha fatto al cinema, come attore, regista o sceneggiatore. Ti aiutiamo a ricordare i nomi dei suoi personaggi nei film e tutti i suoi ruoli, grandi e ...L’uomo è morto lo scorso 28 gennaio nel carcere di Terni. Gloria è considerato dalla Dda di Palermo legato al clan mafioso Tommaso Natale-San Lorenzo ed è stato trovato impiccato in cella ma i suoi ...