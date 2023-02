Morte di Leonardo Lamma | il pm chiede l’archiviazione | ma il giudice dispone altre indagini

(Di mercoledì 15 febbraio 2023) Ladiin un incidente che si è verificato il 7 aprile scorso, quando il 19enne si è schiantato a bordo del suo Ktm Duke sullo spartitraffico, al momento non vede nessun iscritto nel registro degli indagati. Lecoordinate dalla Procura della Repubblica non avevano dato alcun risultato, il consulente della pubblica accusa non aveva ritenuto sussistere il nesso di causalità tra la buca e l’incidente del 19enne. Tanto che proprio la Procura aveva avanzato richiesta alper lepreliminari di archiviare il caso. Ilha disposto un approfondimento di indagine Ma il magistrato, forse anche sollecitato dal desiderio dei genitori di Leo di voler venire a capo di questa vicenda, ha rigettato la richiesta di archiviazione e ...

La morte di Leonardo Lamma in un incidente che si è verificato il 7 aprile scorso, quando il 19enne si è schiantato a bordo del suo Ktm Duke sullo spartitraffico, al momento non vede nessun iscritto n ..."Leonardo è morto perché correva troppo" era stata la conclusione a cui era giunto il consulente della Procura, un esperto appartenente al corpo della ...